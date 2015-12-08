Мутко: «Будет запрещено тратить бюджетные деньги на трансферы»

Футбольным клубам будет запрещено тратить бюджетные деньги на трансферы. Об этом рассказал министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко на совместном заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета Оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Бюджеты должны продолжать финансировать клубы. Но мы в законе пропишем, что эти деньги должны направляться на прямую деятельность клуба. Запрещено будет тратить деньги на покупку игроков. Напрямую в детские спортивные школы, структуру клуба и прочее», – говорит Мутко.