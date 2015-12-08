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    • Мутко: «Будет запрещено тратить бюджетные деньги на трансферы»

    Мутко: «Будет запрещено тратить бюджетные деньги на трансферы»

    Футбольным клубам будет запрещено тратить бюджетные деньги на трансферы. Об этом рассказал министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко на совместном заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета Оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года.

    «Бюджеты должны продолжать финансировать клубы. Но мы в законе пропишем, что эти деньги должны направляться на прямую деятельность клуба. Запрещено будет тратить деньги на покупку игроков. Напрямую в детские спортивные школы, структуру клуба и прочее», – говорит Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    08.12.2015 23:12
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    Комментарии (15)
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    Frozzen
    1449612396
    И чемпионат превратится в еще большее дерьмо,я уж молчу про еврокубки..
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    Garrincha58
    1449615046
    С бодуна ведь день рождения никак
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    Аvi-8
    1449621875
    Какие чиновники, такие и законы.
    Ответить
    BorisoW
    1449625801
    А как он будет определять откуда деньги?И что считать бюджетными?
    Ответить
    Дагыстанец
    1449632078
    Дааа тяжко звениту и сцка придется !!!
    Ответить
    AleXXX 88
    1449633211
    в каждой жопе затычка
    Ответить
    Venegant
    1449638513
    Ладно зенит и Цска о которых писали но представить маленький местный клуб у которого 70% и так небольшого бюджета это деньги области или города то страшно становится
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    Тазит
    1449638619
    а прессекретарям на швейцарские часы ?
    Ответить
    famylka
    1449653735
    все про цска и зенит пишут - лол. эти клубы хотябы не безрассудно тратят деньги, а про спартак и локо промолчу...)))))
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    ologreds
    1694996631
    numo451359
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