Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • «Манчестер Юнайтед» готовит самый дорогой трансфер в истории

    «Манчестер Юнайтед» готовит самый дорогой трансфер в истории

    «Манчестер Юнайтед» может совершить самую дорогую трансферную сделку в истории футбола, подписав нападающего «Барселоны» Неймара.

    Как сообщает портал Fichajes.com, манкунианцы готовы заплатить за бразильского форварда 200 миллионов евро, а очередной этап переговоров между сторонами запланирован на январь 2016 года. «Барселона» пока не может договориться с Неймаром о продлении действующего договора из-за противоречий в вопросе зарплаты игрока.

    На сегодняшний день самым дорогим трансфером в истории остается переход Гарета Бэйла в «Реал» за 100 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2015 19:15
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Тони Монтана
    1449593361
    утка
    Ответить
    janjak93
    1449595882
    уточка
    Ответить
    Killofwrath
    1449603121
    Не перейдет........ Если бы в Реале играл, то наверняка
    Ответить
    ologreds
    1694996633
    numo451338
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+