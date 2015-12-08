«Манчестер Юнайтед» готовит самый дорогой трансфер в истории

«Манчестер Юнайтед» может совершить самую дорогую трансферную сделку в истории футбола, подписав нападающего «Барселоны» Неймара.

Как сообщает портал Fichajes.com, манкунианцы готовы заплатить за бразильского форварда 200 миллионов евро, а очередной этап переговоров между сторонами запланирован на январь 2016 года. «Барселона» пока не может договориться с Неймаром о продлении действующего договора из-за противоречий в вопросе зарплаты игрока.

На сегодняшний день самым дорогим трансфером в истории остается переход Гарета Бэйла в «Реал» за 100 миллионов евро.