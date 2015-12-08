Аленичев отчитался перед советом директоров и согласовал трансферы

Сегодня прошло заседание совета директоров «Спартака», на котором обсуждался целый ряд вопросов. Главный тренер команды Дмитрий Аленичев выступил с докладом об анализе выступления красно-белых в первой части. После этого согласовывался трансферный план клуба в зимнее трансферное окно.

На заседании, которое проходило в здании ИФД «Капиталъ», также был заслушан отчет руководства медицинского департамента «Спартака», а также утверждены сроки и места проведения сборов «Спартака», «Спартака-2» и молодежной команды.

В завершение заседания члены совета директоров пожелали успеха Дмитрию Аленичеву и его команде в весенней стадии чемпионата страны.