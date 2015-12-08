Степаненко: «Сила «Шахтера» – скоростные и техничные игроки»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко делает ставку на контратаки в матче с грозным «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«В этом наша сила – у нас есть скоростные, техничные футболисты. Так что контратаки будут играть большую роль в этой встрече. Понятно, что будет тяжело. Но это последний поединок в году, и мы должны провести его достойно, настроиться, даже несмотря на то что после этого матча нас ждет отпуск», – признался Степаненко.

Напомним, что для сохранения за собой третьего места в группе А и продолжить борьбу в Лиге Европы УЕФА, «Шахтеру» в матче с «ПСЖ» надо как минимум набрать то же количество очков, что и «Мальме» во встрече с «Реалом». Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Шахтер» состоится во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.