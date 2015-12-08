Трех детенышей пумы в саранском зоопарке назвали в честь звезд «Барселоны»

Три новорожденные пумы в зоопарке Саранска получили имена в честь звезд «Барселоны». Детеныши – два мальчика и девочка – появились на свет чуть более месяца назад. По инициативе представителей оргкомитета «Саранск-2018» появилось предложение назвать зверей в честь известных футболистов в связи с приближающимся чемпионатом мира-2018, матчи которого пройдут в том числе и в столице Мордовии. Было принято решение назвать их Суарес, Неймар и Месси. Это первое прибавление в семействе пумы в саранском зоопарке.

«Их мама Индира – чудесная мама. Она уже привыкла, что детенышей берут на руки, фотографируют. Котята питаются маминым молоком, кроме того, мы начали подкармливать их фаршем и кусочками мяса», – рассказал директор зоопарка Павел Кшняйкин.

К 2018 году сотрудники зоопарка планируют обучить какого-нибудь из своих питомцев предсказывать счет в спортивных соревнованиях.

«Сейчас мы думаем, какое это может быть животное и как его обучить. На примете есть енотовидная собака, она очень спокойная и ласковая. Также есть предложения насчет дикобраза», – сказал директор зоопарка.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи.