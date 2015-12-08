Шуберт: «Победа над «Баварией» придала нам сил»

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Андре Шуберт высказался относительно предстоящего матча шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который состоится сегодня в Манчестере и начнется в 22:45 по московскому времени.



«Это еврокубковый, а потому очень привлекательный матч. Бесспорно, мы хотим продолжить выступления на европейской арене. Постараемся показать свой максимум. Мы будем играть с очень и очень сильным соперником, но сделаем все возможное, чтобы добиться чего-то. Нам надо извлечь пользу из матча с «Баварией». Та игра определенно придала нам сил и уверенности, и мы хотим показать это в завтрашней игре», – сказал Шуберт.