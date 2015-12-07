Блан: «Разница между «ПСЖ» и грандами все меньше»

Главный тренер «ПСЖ« Лоран Блан уверен, что его команда прибавляет с каждым годом и практически достигла уровня топ-клубов.

«Мы точно не займем первое место в группе Лиги чемпионов. Мы пропустили очень обидный гол в Мадриде из-за ошибки вратаря и нереализовали несколько хороших моментов. Мы хорошо провели тот матч и должны были добиваться положительного результата. Теперь нам нужно сфокусироваться на матче с «Шахтером». Нам предстоит матч перед своими болельщики и мы обязаны играть на победу.

Что касается матча с «Реалом», то нам просто не повезло. Мы доминировали в том матче, но звезды сошлись так, что у нас не получилось забить. В следующий раз, когда мы будем играть с «Реалом», нам нужно будет победить. Мы уже несколько лет выходим в плей-офф в Лиге чемпионов и набрались победного опыта. Сейчас разница между «ПСЖ» и грандами становится все меньше», – сказал Блан.