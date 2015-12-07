Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Блан: «Разница между «ПСЖ» и грандами все меньше»

    Главный тренер «ПСЖ« Лоран Блан уверен, что его команда прибавляет с каждым годом и практически достигла уровня топ-клубов.

    «Мы точно не займем первое место в группе Лиги чемпионов. Мы пропустили очень обидный гол в Мадриде из-за ошибки вратаря и нереализовали несколько хороших моментов. Мы хорошо провели тот матч и должны были добиваться положительного результата. Теперь нам нужно сфокусироваться на матче с «Шахтером». Нам предстоит матч перед своими болельщики и мы обязаны играть на победу.

    Что касается матча с «Реалом», то нам просто не повезло. Мы доминировали в том матче, но звезды сошлись так, что у нас не получилось забить. В следующий раз, когда мы будем играть с «Реалом», нам нужно будет победить. Мы уже несколько лет выходим в плей-офф в Лиге чемпионов и набрались победного опыта. Сейчас разница между «ПСЖ» и грандами становится все меньше», – сказал Блан.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2015 18:46
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996639
    numo451241
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+