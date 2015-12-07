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    Трапп: «Всегда хотел быть похожим на Кана»

    Голкипер «ПСЖ» Кевин Трапп вспомнил, что начинал играть в футбол на позиции нападающего. Но лень, а также появившаяся вакансия на позиции голкипера привели его в ворота.

    «Я начинал как нападающий, но ничего выдающегося не показывал. Игра в атаке вынуждала слишком много бегать. Когда мне было семь лет, наш голкипер получил травму, и у меня появилась возможность сыграть в воротах вместо него. Так в воротах я и остался», – признался Трапп.

    25-летний немец не скрывает, что его кумиром всегда был голкипер сборной Германии Оливер Кан.

    «Мне нравилась его харизма и манеры игры. Я хотел быть похожим на него. Даже сегодня у меня есть кумиры. Например, Мануэль Нойер, который полностью изменил представления о том, как должен играть вратарь. Он стал 11-м полевым игроком и задал высокую планку. Среди моих кумиров также Икер Касильяс и Джанлуиджи Буффон«, – добавил он.

    Напомним, что «ПСЖ» предстоит провести матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Le Parisien

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    07.12.2015 17:09
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