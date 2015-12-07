Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Бурлак: «Крылья Советов» могли быть повыше в турнирной таблице»

    Бурлак: «Крылья Советов» могли быть повыше в турнирной таблице»

    Защитник «Крыльев Советов« Тарас Бурлак считает, что его команда могла лучше выступить в первой части чемпионата России.

    «Я считаю, что «Крылья Советов» могли быть повыше в турнирной таблице. В каких-то матчах мы недобрали очки. В каких именно? Сложно сказать. Нужно посмотреть, проанализировать календарь. Навскидку ничего на память не приходит. По одному-два очка где-то теряли. Но баллов на пять-шесть могли больше взять. Потом их может не хватить», – рассказал Бурлак.

    Стоит отметить, что после 18 тура «Крылья Советов» имеют в своем активе 19 очков и занимают 12 место в чемпионате России.

    Источник: Eurofootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2015 16:33
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    amg063
    1449566781
    Со спартаком недобрали, тут даже смотреть нечего
    Ответить
    ologreds
    1694996640
    numo451218
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+