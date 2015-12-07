Бурлак: «Крылья Советов» могли быть повыше в турнирной таблице»

Защитник «Крыльев Советов« Тарас Бурлак считает, что его команда могла лучше выступить в первой части чемпионата России.

«Я считаю, что «Крылья Советов» могли быть повыше в турнирной таблице. В каких-то матчах мы недобрали очки. В каких именно? Сложно сказать. Нужно посмотреть, проанализировать календарь. Навскидку ничего на память не приходит. По одному-два очка где-то теряли. Но баллов на пять-шесть могли больше взять. Потом их может не хватить», – рассказал Бурлак.

Стоит отметить, что после 18 тура «Крылья Советов» имеют в своем активе 19 очков и занимают 12 место в чемпионате России.