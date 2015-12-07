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    Харт рассчитывает на квадрупл

    Вратарь «Манчестер Сити« Джо Харт заявил, что он хочет выиграть все трофеи в этом сезоне.

    «Нынешний сезон может будет считать успешным, если мы завоюем все 4 трофея. Я не считаю правильным пожертвовать одним из турниров ради победы в другом. Нам нужно выиграть все трофеи, так как у нас очень амбициозная команда», – сказал Харт.

    Ранее «Манчестер Сити» еще никогда в своей истории не завоевывал больше двух титулов за сезон. В этом сезоне «Манчестер Сити» борется за победу в чемпионате Англии, Кубке Англии, Кубке Лиги и Лиге чемпионов.

    Источник: Goal.com

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    07.12.2015 15:46
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