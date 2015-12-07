Де Брюйне: «Будет трудно выиграть группу»

Полузащитник «Манчестер Сити« Кевин де Брюйне оценил шансы своей команды на то, чтобы закончить групповой этап Лиги чемпионов на первом месте в группе D.

«Будет трудно выиграть группу, но мы должны выжать максимум из шансы и обыграть «Боруссию«. Даже если «Ювентус» сыграет с «Севильей» вничью, мы все равно останемся вторыми, но там нужно сначала сделать свою работу, а потом посмотреть, что произошло в другом матче. Нужно реабилитироваться за поражение от «Сток Сити», и встреча «Боруссией» позволяет сделать это быстро», – заявил де Брюйне.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и «Боруссии» состоится во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.