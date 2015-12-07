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    Петржела: «Это совсем другой «Зенит», нежели 10 лет назад»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что «Зенит» может пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

    «В Чехии меня часто просят прокомментировать выступление «Зенита» в Лиге чемпионов. Я соглашаюсь, анализирую игру, но не устаю повторять, что сейчас это совсем другой «Зенит», нежели 10, 12 лет назад. При мне в команде играли молодые питерские ребятки, сейчас костяк составляют иностранцы. Состав, футбол – все совершенно иное.

    «Зенит» способен одержать шестую победу на групповом этапе Лиги чемпионов. Команда может выйти в четвертьфинал, может и пробиться в четверку лучших команд Лиги чемпионов. Выйти в финал? Ну это уже будет мечтой», – сказал Петржела.

    Источник: Бобсоккер

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    07.12.2015 10:14
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