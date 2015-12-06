Клопп: «Ньюкасл» сегодня заслужил победу»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча 15-го тура англйиской Премьер-лиги с «Ньюкаслом», который завершился поражением его команды со счетом 0:2. По словам специалиста, мерсисайдцы сегодня действовали недостаточно хорошо.



«Учитывая, в какой ситуации находится «Ньюкасл» и в какой – мы, надо сказать, что соперник заслужил победу. «Ливерпуль» сегодня не был достаточно хорошо. Не знаю, почему. Я должен пересмотреть игру и лучше понять ее, но матч был тяжелым. Он не должен был получиться настолько тяжелым, «Ливерпуль» способен действовать лучше, – сказал немец.