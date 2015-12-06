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    Клопп: «Ньюкасл» сегодня заслужил победу»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча 15-го тура англйиской Премьер-лиги с «Ньюкаслом», который завершился поражением его команды со счетом 0:2. По словам специалиста, мерсисайдцы сегодня действовали недостаточно хорошо.

    «Учитывая, в какой ситуации находится «Ньюкасл» и в какой – мы, надо сказать, что соперник заслужил победу. «Ливерпуль» сегодня не был достаточно хорошо. Не знаю, почему. Я должен пересмотреть игру и лучше понять ее, но матч был тяжелым. Он не должен был получиться настолько тяжелым, «Ливерпуль» способен действовать лучше, – сказал немец.

    Источник: BBC

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    06.12.2015 21:53
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    Комментарии (3)
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    Динамо Тбилиси 81
    1449570784
    Юрген встряхни их хорошенько! Чтобы запомнили надолго.
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    dolf666
    1449643721
    Клопп хорош, в поражении не ищет виноватых, не то что некоторые Моуриньи/Венгеры
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    ologreds
    1694996646
    numo451129
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