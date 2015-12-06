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    • Рибери: «Очень приятно появиться на поле после такого длительного перерыва»

    Рибери: «Очень приятно появиться на поле после такого длительного перерыва»

    Хавбек «Баварии» Франк Рибери, восстановившийся после повреждения и проведший свою первую игру в этом сезоне, поделился впечатлениями после матча с «Боруссией» из Менхенгладбаха (1:3).

    «Очень приятно вновь появиться на поле после такого длительного перерыва в игре. Я вернулся и это здорово.

    Даже в голову не приходило, что все может произойти так стремительно, как случилось на этой неделе. Я с большой отдачей трудился на тренировках, и тренер задал мне вопрос о моем желании поехать на игру в Менхенгладбах.

    И я ответил: «Естественно, вы можете внести меня в заявку». Тем не менее, мне пока требуется время, чтобы войти в ритм. Для этого нужно усиленно тренироваться», – отметил французский полузащитник.

    Источник: ФК «Бавария»

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    06.12.2015 20:14
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