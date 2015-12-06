Рибери: «Очень приятно появиться на поле после такого длительного перерыва»

Хавбек «Баварии» Франк Рибери, восстановившийся после повреждения и проведший свою первую игру в этом сезоне, поделился впечатлениями после матча с «Боруссией» из Менхенгладбаха (1:3).

«Очень приятно вновь появиться на поле после такого длительного перерыва в игре. Я вернулся и это здорово.

Даже в голову не приходило, что все может произойти так стремительно, как случилось на этой неделе. Я с большой отдачей трудился на тренировках, и тренер задал мне вопрос о моем желании поехать на игру в Менхенгладбах.

И я ответил: «Естественно, вы можете внести меня в заявку». Тем не менее, мне пока требуется время, чтобы войти в ритм. Для этого нужно усиленно тренироваться», – отметил французский полузащитник.