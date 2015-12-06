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    • Серия А. «Фиорентина» разгромила «Удинезе» и другие результаты

    Серия А. «Фиорентина» разгромила «Удинезе» и другие результаты

    Закончился ряд матчей 15 тура чемпионата Италии. «Фиорентина» на своем поле уверенно разобралась с «Удинезе», «Аталанта» дома крупно обыграла «Палермо», «Верона» на своем поле уступила «Эмполи», а «Кьево» в концовке вырвал три очка в матче с «Фрозиноне».

    Чемпионат Италии. Серия А. 15-й тур

    Аталанта – Палермо – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Денис, 18; 2:0 – Черубин, 25; 3:0 – де Рун, 79.

    Фиорентина – Удинезе – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бадель, 26; 2:0 – Иличич, 62 (с пенальти); 3:0 – Родригес, 86.

    Фрозиноне – Кьево – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Палоски, 89 (с пенальти); 0:2 – Меджорини, 90.

    Верона – Эмполи – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Коста, 61.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.12.2015 18:55
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    Комментарии (2)
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    Associazione Calcio Milan
    1449424323
    Фиалки сейчас ход конечно набрали....
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