Серия А. «Фиорентина» разгромила «Удинезе» и другие результаты

Закончился ряд матчей 15 тура чемпионата Италии. «Фиорентина» на своем поле уверенно разобралась с «Удинезе», «Аталанта» дома крупно обыграла «Палермо», «Верона» на своем поле уступила «Эмполи», а «Кьево» в концовке вырвал три очка в матче с «Фрозиноне».

Чемпионат Италии. Серия А. 15-й тур

Аталанта – Палермо – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Денис, 18; 2:0 – Черубин, 25; 3:0 – де Рун, 79.

Фиорентина – Удинезе – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бадель, 26; 2:0 – Иличич, 62 (с пенальти); 3:0 – Родригес, 86.

Фрозиноне – Кьево – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Палоски, 89 (с пенальти); 0:2 – Меджорини, 90.

Верона – Эмполи – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Коста, 61.