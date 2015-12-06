Генич: «Мне смешно, когда «Динамо» называют молодой командой»

Известный телекомментатор Константин Генич поделился своим мнением о перспективах московского «Динамо» в текущем розыгрыше чемпионата России.

«11 россиян в составе «Динамо» – это данность. У «Динамо» серьезно поменялся вектор развития, изменился тренерский штаб. В очередной раз затеяны какие-то перестановки в руководящей иерархии. Но мне смешно, когда «Динамо» называют молодой командой, – никакой молодости там нет. У бело-голубых есть Морозов, Живоглядов, Ташаев, но им не по 16-17 лет! Молодой – это Мартин Эдегор, а тому же Морозову уже больше двадцати. В этом возрасте нужно проявлять себя на уровне Премьер-Лиги.

Мне нравится, как работает Андрей Кобелев. В тех условиях, в которых он оказался, тренер «Динамо» не позволяет себе никакого нытья, хотя поводов у него немало. Кобелев продолжает работать с тем материалом, который у него есть. Правда, «Динамо» оказалось в трудной ситуации, ведь в прошлом сезоне бело-голубые боролись за тройку. Тогда, конечно, у москвичей были и Вальбуэна, и Кураньи.

Сейчас «Динамо» нужен лидер. Но Погребняк, вернувшись из Англии, провел невыдающийся отрезок. Жирков подвержен травмам, Кокорин тоже много пропустил. Где-то Габулов не выручал. Все это отразилось на месте «Динамо» в таблице. Но, с другой стороны, динамовцы хотели видеть в составе своих воспитанников – и сейчас у них есть шансы заиграть в составе.

У меня нет сомнений, что «Динамо» не будет бороться за выживание. Просто в некоторых выигрышных матчах бело-голубые сами отдавали очки соперникам. Почему – должны разбираться Кобелев и его тренерский штаб. И все же мне нравилось смотреть матчи «Динамо» в этом сезоне. Было приятно видеть, как прогрессирует Ташаев, как в первых играх выглядит Морозов», – сказал Генич.