Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Генич: «Мне смешно, когда «Динамо» называют молодой командой»

    Генич: «Мне смешно, когда «Динамо» называют молодой командой»

    Известный телекомментатор Константин Генич поделился своим мнением о перспективах московского «Динамо» в текущем розыгрыше чемпионата России.

    «11 россиян в составе «Динамо» – это данность. У «Динамо» серьезно поменялся вектор развития, изменился тренерский штаб. В очередной раз затеяны какие-то перестановки в руководящей иерархии. Но мне смешно, когда «Динамо» называют молодой командой, – никакой молодости там нет. У бело-голубых есть Морозов, Живоглядов, Ташаев, но им не по 16-17 лет! Молодой – это Мартин Эдегор, а тому же Морозову уже больше двадцати. В этом возрасте нужно проявлять себя на уровне Премьер-Лиги.

    Мне нравится, как работает Андрей Кобелев. В тех условиях, в которых он оказался, тренер «Динамо» не позволяет себе никакого нытья, хотя поводов у него немало. Кобелев продолжает работать с тем материалом, который у него есть. Правда, «Динамо» оказалось в трудной ситуации, ведь в прошлом сезоне бело-голубые боролись за тройку. Тогда, конечно, у москвичей были и Вальбуэна, и Кураньи.

    Сейчас «Динамо» нужен лидер. Но Погребняк, вернувшись из Англии, провел невыдающийся отрезок. Жирков подвержен травмам, Кокорин тоже много пропустил. Где-то Габулов не выручал. Все это отразилось на месте «Динамо» в таблице. Но, с другой стороны, динамовцы хотели видеть в составе своих воспитанников – и сейчас у них есть шансы заиграть в составе.

    У меня нет сомнений, что «Динамо» не будет бороться за выживание. Просто в некоторых выигрышных матчах бело-голубые сами отдавали очки соперникам. Почему – должны разбираться Кобелев и его тренерский штаб. И все же мне нравилось смотреть матчи «Динамо» в этом сезоне. Было приятно видеть, как прогрессирует Ташаев, как в первых играх выглядит Морозов», – сказал Генич.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2015 17:37
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996649
    numo451098
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+