Представители «Матч ТВ» по ошибке опубликовали пароли от аккаунтов канала в социальных сетях

6 декабря представители телеканала «Матч ТВ» в качестве иллюстрации к одной из записей в Facebook вместо тематического изображения по ошибке опубликовали скриншот, на котором были видны все пароли от аккаунтов канала в социальных сетях.

Vc.ru сообщает, что с помощью представленных паролей действительно можно было получить доступ к аккаунтам проекта. Запись с изображением была опубликована утром, а позже была удалена. Отмечается, что на данный момент пароли к аккаунтам «Матч ТВ» уже изменены.