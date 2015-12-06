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    • Пильгуй: «С текущим подбором игроков «Динамо» не может стабильно выступать на высоком уровне»

    Пильгуй: «С текущим подбором игроков «Динамо» не может стабильно выступать на высоком уровне»

    Бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Пильгуй поделился своим мнением о новой стратегии развития бело-голубых.

    «Новый курс развития клуба был взят не от хорошей жизни. Команду заставили это сделать обстоятельства. Я поддерживаю данную стратегию. Конечно, молодым ребятам тяжело сейчас бороться. Команду лихорадит. На перспективу бело-голубым нужно усиливаться. Того состава, которым располагает «Динамо», недостаточно для того, чтобы стабильно выступать на высоком уровне. Это основная проблема. Кроме того, нет хорошей скамейки запасных. Те, кто выходит на замену, не обладают должным опытом», – сказал Пильгуй.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2015 14:29
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