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    • Нигматуллин: «Локомотив» потерял слишком много очков в матчах с аутсайдерами»

    Нигматуллин: «Локомотив» потерял слишком много очков в матчах с аутсайдерами»

    Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин подвел итоги выступлению железнодорожников в первой части чемпионата России.

    «В составе «Локо» в основном прежние игроки, а тренер – новичок со своими наработками. Возможно, они не всегда действуют. Если бы у Черевченко все получалось, ему бы прочили путь Гвардиолы. С чем связаны провалы? Сложно оценивать ситуацию, не находясь внутри клуба. Стабильность – признак мастерства. Значит, в команде существует определенный недостаток мастерства. Слишком много очков было потеряно в матчах с аутсайдерами, а именно в играх с ними формируется база очков.

    В любом случае «Локомотив» находится в верхней части таблицы и продолжает борьбу за самые высокие результаты. Не поворачивается язык назвать первую часть сезона провальной для железнодорожников», – сказал Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2015 13:50
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