Уткин: «Аленичев мне нравится, но «Спартак» мог бы найти себе тренера и посерьезнее»

Известный телекомментатор Василий Уткин поделился своим мнением о будущем Дмитрия Аленичева на посту главного тренера московского «Спартака».

«История заявлена как долгая. Человек пытается ставить стиль. По смыслу это правильно, потому что тренер же приходит с мыслями. Тренер говорит команде: мы будем играть так и так. Тренер, который говорит команде, что мы будем чемпионами сегодня и завтра – либо придурок, либо Моуриньо. Это частный случай. Обычно тренер говорит: вот как, ребята, мы будем играть и это принесет нам счастье.

Я, учтите, не персональный сторонник Аленичева. Он мне нравится, но «Спартак» мог бы найти себе тренера поувереннее и посерьезнее. Идеальный тренер для «Спартака» сегодня (и вчера, и позавчера, и завтра – дальше не позволю себе заглядывать) – это Марсело Бьельса. Но в «Спартаке» Аленичев. Я не считаю, что это плохо. Это хорошо, просто это не идеально. Относительно Дмитрия Анатольевича важно одно: он не обещал, что «Спартак» завтра станет чемпионом, он предполагал игру ставить. Ну, он и занимается этим процессом. Чики-пуки. Определенно не время говорить об Алене. Мало того – и о Карпине не время было бы говорить, И вопрос не в том, что надо дать поработать или не надо.

«Спартак» не побеждает много лет. В последний раз «Спартак» во главе с Романцевым выиграл Кубок. И вот о чем я подумал... Романцев – последний тренер (там есть пара оговорок, но мелочи это, мелочи), так вот: Романцев – тренер, который выиграл для «Спартака» как тренер два серванта призов, является последним тренером, которого назначил Николай Петрович Старостин!

А Старостин – человек, который назвал «Спартак» «Спартаком». Когда вы думаете, чего не хватает команде сегодня – отнесите букет на могилу. «Спартака» не стало после Старостина, ребята. Так что если вы думаете, что делать – мой совет: молитесь», – сказал Уткин.