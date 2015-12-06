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    • Уткин: «Аленичев мне нравится, но «Спартак» мог бы найти себе тренера и посерьезнее»

    Уткин: «Аленичев мне нравится, но «Спартак» мог бы найти себе тренера и посерьезнее»

    Известный телекомментатор Василий Уткин поделился своим мнением о будущем Дмитрия Аленичева на посту главного тренера московского «Спартака».

    «История заявлена как долгая. Человек пытается ставить стиль. По смыслу это правильно, потому что тренер же приходит с мыслями. Тренер говорит команде: мы будем играть так и так. Тренер, который говорит команде, что мы будем чемпионами сегодня и завтра – либо придурок, либо Моуриньо. Это частный случай. Обычно тренер говорит: вот как, ребята, мы будем играть и это принесет нам счастье.

    Я, учтите, не персональный сторонник Аленичева. Он мне нравится, но «Спартак» мог бы найти себе тренера поувереннее и посерьезнее. Идеальный тренер для «Спартака» сегодня (и вчера, и позавчера, и завтра – дальше не позволю себе заглядывать) – это Марсело Бьельса. Но в «Спартаке» Аленичев. Я не считаю, что это плохо. Это хорошо, просто это не идеально. Относительно Дмитрия Анатольевича важно одно: он не обещал, что «Спартак» завтра станет чемпионом, он предполагал игру ставить. Ну, он и занимается этим процессом. Чики-пуки. Определенно не время говорить об Алене. Мало того – и о Карпине не время было бы говорить, И вопрос не в том, что надо дать поработать или не надо.

    «Спартак» не побеждает много лет. В последний раз «Спартак» во главе с Романцевым выиграл Кубок. И вот о чем я подумал... Романцев – последний тренер (там есть пара оговорок, но мелочи это, мелочи), так вот: Романцев – тренер, который выиграл для «Спартака» как тренер два серванта призов, является последним тренером, которого назначил Николай Петрович Старостин!

    А Старостин – человек, который назвал «Спартак» «Спартаком». Когда вы думаете, чего не хватает команде сегодня – отнесите букет на могилу. «Спартака» не стало после Старостина, ребята. Так что если вы думаете, что делать – мой совет: молитесь», – сказал Уткин.

    Источник: Sports.ru

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    06.12.2015 12:51
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    Комментарии (5)
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    джон базелон
    1449399170
    Жирное Чмо!
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    VVM1964
    1449399504
    ПО МОЕМУ УТКИН С КРЕПКОГО БОДУНА .
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    Недовольный
    1449406775
    Я реально думал что ты нормальный когда против грузинской бляди взбунтовался,и все верно сначала говорил,а потом взял и продался ей как чмо.Это говорит об одном-ты жирный отстой который без труда меняет собственное мнения если тебе это становится выгодно.Ты за копейку и мать родную продашь
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    Диктор
    1449409915
    Уткин да ты просто ко-зел.
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    ologreds
    1694996650
    numo451067
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