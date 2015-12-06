«Фиорентина» – «Удинезе». Смотреть онлайн

«Фиорентина» за два последних тура потеряла очки в матчах, где один из претендентов на чемпионство их терять не должен был вовсе. Поэтому встреча с «Удинезе», который пока далек от борьбы за титул, приобретает для «фиалок» особенный статус с турнирной точки зрения.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.