Милнер: «С приходом Клоппа, игроки «Ливерпуля» снова начали верить в себя»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал, что с приходом Юргена Клоппа в команду на пост главного тренера, к игрокам начала возвращаться вера в свои силы.

«Порой в этом сезоне мы переставали верить в себя и свои силы, надеюсь, сейчас ситуация меняется к лучшему. Я вижу в нашей команде группу талантливых игроков, которые даже не представляют насколько мы можем быть хороши.

Всегда нелегко менять менеджера. Мне было очень жаль Брендана Роджерса, думаю, что он топовый специалист, который также был очень близок к успеху и славе. Это печально, но это футбол, вещи в нем меняются быстро, и мы должны продолжать двигаться вперед», – сказал Милнер.