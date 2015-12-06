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    • Бесчастных: «Уже предупреждали, что один человек «подсиживает» меня»

    Бесчастных: «Уже предупреждали, что один человек «подсиживает» меня»

    Бывший главный тренер молодежного состава московского «Спартака» Владимир Бесчастных, который накануне был отправлен в отставку со своего поста, заявил, что данное увольнение не стало для него неожиданностью.

    «О причинах увольнения я не знаю: мне не объяснили, да я и сам не собирался узнавать. Увольнение не стало для меня неожиданностью: меня уже предупреждали, что один человек «подсиживает» меня. Догадок строить сейчас не хочу. Если этот человек в итоге и будет назначен на пост, значит, так оно и было», – отметил Бесчастных.

    Источник: ТАСС

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    06.12.2015 11:55
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    aviator117
    1449395622
    Вот козелики! Так и везде-это теперешняя жизнь уродов!
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    CSKA-39-
    1449396526
    Это же спартак, там походу такое свинство творится, что и неудивительно отсутствие чемпионства у этого клуба!
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    Витус Беринг
    1449405327
    А как по другому ? Это же поросятник !
    Ответить
    BAIv
    1449408582
    все хотят работать, для этого надо место освободить на котором вкусно работать
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    ologreds
    1694996650
    numo451061
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