Бесчастных: «Уже предупреждали, что один человек «подсиживает» меня»

Бывший главный тренер молодежного состава московского «Спартака» Владимир Бесчастных, который накануне был отправлен в отставку со своего поста, заявил, что данное увольнение не стало для него неожиданностью.

«О причинах увольнения я не знаю: мне не объяснили, да я и сам не собирался узнавать. Увольнение не стало для меня неожиданностью: меня уже предупреждали, что один человек «подсиживает» меня. Догадок строить сейчас не хочу. Если этот человек в итоге и будет назначен на пост, значит, так оно и было», – отметил Бесчастных.