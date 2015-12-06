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    • Ван Гаал: «Не понимаю, как болельщикам может не нравиться стиль игры «МЮ»

    Ван Гаал: «Не понимаю, как болельщикам может не нравиться стиль игры «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал не понимает, почему болельщики «манкунианцев» просят его команду постоянно атаковать.

    «Я не понимаю, почему болельщики «МЮ» постоянно просят атаковать. Мы и так доминируем, а не играем, как «Вест Хэм». Знаю, что болельщики разочарованы, но игроки и я тоже недовольны. Они хотят забить каждую минуту, но не всегда получается. Не понимаю, как может не нравиться стиль игры «МЮ», если все знают, что мои команды всегда играли именно так», – заявил голландец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2015 10:25
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    Комментарии (6)
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    джон базелон
    1449389847
    Действительно,почему же не по душе игра МЮ,потратили мешка 4 денег,играем всегда 0:0,0:1,0:0.Игра унылая,без искры,без задора!Вали уже из клуба!
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    anri1703
    1449398867
    посмотрел вчера минут 10 переключил на Реал(просто за обе болею команды)
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    anri1703
    1449399023
    истратить в несколько раз больше больше чем сер Алекс за всю карьеру в МЮ и пока нет внятной игры ну да в лидирующей группе пока но игра храмает Депай затух
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    Tri
    1449399184
    Не понимаю как такой тренер может устраивать МЮ. Уйди не позорься, может в Торпедо Армавир вместо Карпина возьмут)))
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    Rooney102
    1449403264
    больно видеть МЮ разваленным столь долгое время.думаю нужно Гвардиолу .Ван Гал не подходящий тренер явно.даже не понимает,почему не нравиться его "беззубая игра"
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    ologreds
    1694996650
    numo451054
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