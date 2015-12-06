Ван Гаал: «Не понимаю, как болельщикам может не нравиться стиль игры «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал не понимает, почему болельщики «манкунианцев» просят его команду постоянно атаковать.

«Я не понимаю, почему болельщики «МЮ» постоянно просят атаковать. Мы и так доминируем, а не играем, как «Вест Хэм». Знаю, что болельщики разочарованы, но игроки и я тоже недовольны. Они хотят забить каждую минуту, но не всегда получается. Не понимаю, как может не нравиться стиль игры «МЮ», если все знают, что мои команды всегда играли именно так», – заявил голландец.