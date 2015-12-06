Ван Гаал: «Не думаю, что сейчас «МЮ» способен выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал считает, что «манкунианцы» в нынешнем сезоне не способны побороться за победу в Лиге чемпионов.

«Не думаю, что сейчас «Манчестер Юнайтед» способен выиграть Лигу чемпионов. Возможно, мы поборемся за этот трофей в следующем сезоне, когда вновь укрепим состав. Если все складывается в нашу пользу, то мы можем обыграть любого соперника, но в целом команда не настолько хороша, чтобы выиграть главный еврокубковый турнир. Хотя мы приложим для этого все усилия», – отметил специалист.