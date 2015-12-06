«Ньюкасл» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция

«Ньюкасл» в этом сезоне совсем не радует собственных болельщиков: команда расположилась лишь в зоне вылета и пропускает больше, чем любой другой клуб чемпионата. Победа над «Ливерпулем» может позволить «сорокам» покинуть предпоследнее место в турнирной таблице, но обыграть «мерсисайдцев», которые прямо-таки вошли во вкус, будет крайне сложно.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ньюкасл» – «Ливерпуль». Начало в 19:00, не пропустите!