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    • Пейнтбол с ЦСКА, квесты с «Динамо» и просмотр футбола с Черданцевым будут разыграны на аукционе

    Пейнтбол с ЦСКА, квесты с «Динамо» и просмотр футбола с Черданцевым будут разыграны на аукционе

    6 декабря друзья фонда «Нужна помощь» проведут в Москве благотворительный аукцион, на котором будут разыгрываться встречи с интересными людьми. Несколько лотов имеют отношение к футболу.

    Так, будет разыгран квест с игроками «Динамо». Этот лот для двоих друзей включает в себя два часа и два квеста с Владимиром Габуловым и Юрием Жирковым.

    Еще один лот – пейнтбол с игроками ЦСКА для компании друзей. Пейнтбольную команду из армейцев соберет Алан Дзагоев.

    Кроме того, на аукционе будет разыграна возможность посмотреть футбольный матч из комментаторской кабины вместе с Георгием Черданцевым. Этот лот предназначен для одного человека.

    Желающие принять участие в аукционе могут сделать ставки здесь.

    Все собранные деньги будут направлены на поддержку фонда «Нужна помощь» и развитие информационного портала фонда «Такие дела». Этот портал рассказывает о социальных проблемах и предлагает неполитические способы их решения.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2015 23:14
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