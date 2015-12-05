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    Ван Гаал: «Мы доминировали и забыли забить»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал ничью в матче 15-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:0).

    «Думаю, мы провели хороший матч, не хватило только гола. Такие моменты, какие мы создавали, нужно использовать. Если не забивать, то не будет побед. Все это очень расстраивает футболистов, ведь они хотят забивать. Нам нужно лучше реализовывать моменты. Отрабатывать удары по воротам можно каждый день, и вы должны знать, что мы делаем это. Мы выводим футболистов на ударную позицию, но нужны самообладание и удача, чтобы забить. Мы создаем моменты и доминируем – это самое важное. Сегодня мы доминировали и атаковали, создавали моменты, но забыли забить», – говорит ван Гаал.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    05.12.2015 21:46
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    Комментарии (3)
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    Недовольный
    1449408049
    ааааааааааа,шизойд конченый)
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    mc_key
    1449412348
    продолжайте доминировать
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    ologreds
    1694996654
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