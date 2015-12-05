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    Канделаки подвела итоги первого месяца работы «Матч ТВ»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки на свой странице в Facebook подвела итоги первого месяца работы канала.

    «Второй месяц открываю для себя законы, по которым живут спорт и спортивная журналистика. Наблюдений уже хватит на книгу, эмоции продолжают зашкаливать, с некоторыми оппоненетами удается поспорить, некоторые слышат только себя, к сожалению.

    Нам месяц. Команда «Матч ТВ» запустила национальный спортивный канал, запустила на частоте «России-2» – канала, который телевизионная и рыночная конкуренция постепенно заставляла избавляться от спорта.

    Мы запускали канал о спорте, про спорт, для спорта и ради спорта. Запускали в очень сжатые сроки и были рады именно успешным показателям трансляций. Доля спортивных трансляций выросла на 50%!!! C 2.6% в октябре на «России-2» до 4% в целевой аудитории М (мужчины) 25-59 по России. По Москве произошел такой же впечатляющий рост. Наша целевая аудитория – аудитория, которую мы выбрали – смотрит спорт и оценила его количество, показ и программирование . Это реальные цифры измерений телеаудитории от TNS. Они — не тайна, просто лучше стараться быть объективными и сравнивать подобную аудиторию с подобной.

    «Матч ТВ» привлек и значительно больше молодой аудитории к каналу. Доля тех же спортивных трансляций в аудитории М 18-45 выросла с 2.9% до 3.9% в ноябре. Телеканал даже вырос в доле аудитории М 18-45 на 7% в ноябре по сравнению с Россией-2 в октябре за все сутки!

    Безусловно, мы стали более мужским и молодым каналом, если сравнивать нас с «Россией-2», но это не очень корректно. Мы – другой канал. Мы пока не лучше и не хуже, просто дайте нам время и смотрите нас.

    Мы увеличили количество часов прямых спортивных трансляций. Мы существенно разнообразили спортивное вещание тематической документалистикой и программами, посвященными спорту. Многие программы очень далеки от идеала, многие умрут сами, а на их смену придут более качественные, острые и интересные. Это естественный процесс развития любого канала. Мы это понимаем, знаем и будем меняться у вас на глазах!

    Мы пробуем, ошибаемся и пробуем снова. Мы стараемся и понимаем, как возродить в стране любовь к спорту не только во время международных соревнований и футбола, а во время текущих внутренних турниров, которые очень плохо смотрят, даже если их снимать красиво и крутить анонсы с утра до вечера. А чтобы стали смотреть в стране, в каждом городе должна проснуться любовь к своей хоккейной, баскетбольной, волейбольной команде, трибуны должны заполниться фанатами, и тогда вырастут и рейтинги.

    Мы не финишировали с «МатчТВ», а только стартовали. Мы не приватизируем спорт, мы понимаем, что наши зрители очень трепетно относятся к своим любимым видам спорта. Всегда будет спор между каналом и фанатами хоккея, биатлона, Формулы-1 или волейбола.

    Наши зрители имеют право критиковать комментаторов, экспертов, ведущих. Но это не люди из другого мира, мира придуманного. Это люди, которые также как и вы, любят спорт. Просто иначе.

    Мы стараемся показывать (и максимально популяризировать) самые разные и часто нерейтинговые виды спорта. Мы могли бы этого не делать, а просто — как многие каналы делали раньше — купить сериал и поставить его в эфир, получив женскую рейтинговую аудиторию и, как следствие, одобрение некоторых журналистов, не разбирающихся ни в рейтингах, ни в спорте. Хотите писать злобно, вредно и неправду – пишите про меня. Дайте «Матч ТВ» время.

    Мы не сдадимся, спорт начнут смотреть, спортсменов любить, а они, как следствие, чаще и больше будут побеждать. Везет тем, кто работает и верит. Мы и про то, и про другое. Так что #ВыНасПолюбите и #ВсемСмотретьМатчТв», – написала Канделаки.

    Источник: Facebook.com

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    05.12.2015 20:59
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    Комментарии (5)
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    Ortaped79
    1449338736
    стало больше футбола это плюс
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    Soccer-Loko-Fan
    1449343619
    Футбола и спортивных трансляций стало больше это большой плюс. Из минусов отвратительное оформление канала... Так же из минусов имеются ряд непрофессиональных спортивных "экспертов" ведущих, которые присутствуют для громкой вывески а на выходе вызывают только раздражение. Пока канал сыроват, но это поправимо)
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    Zeff
    1449357999
    Действительно, неужели так трудно составить список соревнований и провести опрос?
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    Zeff
    1449358729
    Насчет критики, просто смешно. "Наши зрители имеют право"... Критиковать будем всех, и Ген.Продюсера тоже.
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    ologreds
    1694996654
    numo451010
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