Шляхтин: «Крылья Советов» достигли своего потолка»

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин поделился мнением о выступлении «Крылья Советов» в первой части Российской футбольной Премьер-лиги. По словам чиновника, самарцы достигли своего потолка.



«Хотелось бы выступить лучше, немножко очков мы недобрали, как в последней игре. Все смеются над судейством Москалева. Когда сбили Молло – это железная красная карточка. Были и другие моменты. В целом я думаю, что команда достигла своего потолка. Большего мы не выжмем. Но, тем не менее, на данном этапе нас, по большому счету, все устраивает.



Усиливаться надо, и мы будем это делать, но аккуратно и спокойно. Возможно, приобретем зимой нападающего и, может быть, еще полузащитника. Будет, наверное, 1-2 трансфера», – сказал Шляхтин.