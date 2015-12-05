«Реал» – «Хетафе». Смотреть онлайн

Сегодня в рамках 15-го тура испанской Примеры «Реал» на своем поле примет гостей из Хетафе. Матч состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 18:00 по московскому времени. На данный момент хозяева с 27-ю очками располагаются на третьей строчке, а «Хетафе», набрав 14 баллов, занимает 14-е место в турнирной таблице.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.