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    • ФБР: голоса в пользу ЮАР при выборе хозяйки ЧМ-2010 были куплены за 6 миллионов

    ФБР: голоса в пользу ЮАР при выборе хозяйки ЧМ-2010 были куплены за 6 миллионов

    Федеральное бюро расследований США продолжает изучать деятельность ФИФА. Внимательнее всего изучаются процедуры выборов стран хозяек различных чемпионатов мира.

    ФБР стало известно, что один из чиновников заплатил 6 миллионов фунтов в надежде получить в ответ голоса в пользу ЮАР при выборе страны-хозяйки ЧМ-2010. По версии следствия, деньги поступили бывшему вице-президенту ФИФА Джеку Уорнеру, который в настоящий момент уже освобожден от ранее занимаемой должности.

    Напомним, что ранее состоялась серия арестов в связи с коррупционным скандалом в ФИФА. В качестве подозреваемых заявлены в том числе главы ФИФА и УЕФА Йозеф Блаттер и Мишель Платини соответственно.

    Источник: BBC

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    05.12.2015 11:54
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    Комментарии (4)
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    Лыков
    1449308042
    Я все понимаю, но платини за что? Платини Глава европейского футбола, а фибр в штатах. Есть же такая норма права как подсудность. Пусть в своём сокере разбираются уроды. Платини еблан. Ему нужно в Гаагу публично ответное за клевету и возмещение морального.
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    headdevil
    1449319347
    Ненавижу ФБР. Везде свой нос суют.
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    ologreds
    1694996658
    numo450957
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