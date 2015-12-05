ФБР: голоса в пользу ЮАР при выборе хозяйки ЧМ-2010 были куплены за 6 миллионов

Федеральное бюро расследований США продолжает изучать деятельность ФИФА. Внимательнее всего изучаются процедуры выборов стран хозяек различных чемпионатов мира.

ФБР стало известно, что один из чиновников заплатил 6 миллионов фунтов в надежде получить в ответ голоса в пользу ЮАР при выборе страны-хозяйки ЧМ-2010. По версии следствия, деньги поступили бывшему вице-президенту ФИФА Джеку Уорнеру, который в настоящий момент уже освобожден от ранее занимаемой должности.

Напомним, что ранее состоялась серия арестов в связи с коррупционным скандалом в ФИФА. В качестве подозреваемых заявлены в том числе главы ФИФА и УЕФА Йозеф Блаттер и Мишель Платини соответственно.