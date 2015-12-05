Рейнгольд: «Буду спать и видеть, чтобы Авен перекупил «Спартак» у Федуна»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд не стал скрывать радости от того, что новым владельцем красно-белых может стать бизнесмен Петр Авен.

«Если Петр придет в «Спартак» — это будет очень здорово! Я знаком с этим человеком, он очень переживает за клуб, он болельщик «Спартака» и он председатель совета директоров солидного банка, одного из крупнейших банков в Европе. У меня нет вопросов по тому, как он будет относиться к команде. Я буду спать и видеть, чтобы Авен перекупил клуб у Федуна. Если это получится — я буду очень счастлив, потому что Авен обязательно нужен «Спартаку». Он болельщик клуба и за него переживает»