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    • Рейнгольд: «Буду спать и видеть, чтобы Авен перекупил «Спартак» у Федуна»

    Рейнгольд: «Буду спать и видеть, чтобы Авен перекупил «Спартак» у Федуна»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд не стал скрывать радости от того, что новым владельцем красно-белых может стать бизнесмен Петр Авен.

    «Если Петр придет в «Спартак» — это будет очень здорово! Я знаком с этим человеком, он очень переживает за клуб, он болельщик «Спартака» и он председатель совета директоров солидного банка, одного из крупнейших банков в Европе. У меня нет вопросов по тому, как он будет относиться к команде. Я буду спать и видеть, чтобы Авен перекупил клуб у Федуна. Если это получится — я буду очень счастлив, потому что Авен обязательно нужен «Спартаку». Он болельщик клуба и за него переживает»

    Источник: Rusfootball.info

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    05.12.2015 11:47
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Asbjorn
    1449305656
    Вот только Федун не продаст клуб
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    Лыков
    1449308525
    Федун не продаст
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    aurora5858
    1449312977
    Слишком много словоблудия у Ветерана. Комментарии в основном не по делу.
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    Wityazz
    1449315136
    Да много он говорит не в кассу, но тут есть доля ума!!! Игроков меняли, тренеров меняют- сдвигов нет! Осталось последний компонент- хозяин))))
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    ologreds
    1694996658
    numo450956
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