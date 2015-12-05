Клопп: «Нельзя выходить на поле с таким лицом, с каким я обычно играю в теннис»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о влиянии правильного настроя на матч на итоговый результат.

«У нас в «Боруссии» не было такого: «Так, ребят, дайте нам три года, и победа в Бундеслиге будет в кармане». И здесь тоже не нужно строить такие планы. Я просто стараюсь больше узнать о моих футболистах, лучше понять их. Найти новый способ играть в футбол — это работа для гениев, а я не один из них.



Нельзя выходить на поле с таким несчастным лицом, с каким я обычно играю в теннис. Да, это моя проблема. Нужно уметь получать удовольствие. Футбол — тяжелый вид спорта, но когда ты получаешь удовольствие, все дается проще», — заявил Клопп.