Моуринью: «Подготовил для Азара подробный отчет с разбором его игры»

Наставник «Челси» Жозе Моуринью рассказал о работе над ошибками, которую он провел с полузащитником команды Эденом Азаром.

«В прошлом туре Азар сыграл здорово с абсолютно любой точки зрения. Он получил обратную связь, потому что мы подготовили для Азара очень подробный отчет с разбором его игры. Это было немного необычно, да. В этом отчете было все — мой комментарий и мое видение ситуации, много цифр, статистика. Хотя, если честно, сама по себе статистика мало что для меня значит. Но Азар знает, насколько важен для нас.



Эден может играть на четырех позициях, потому что он очень динамичный футболист и шикарно управляется с мячом. Он где угодно заиграет», — заключил Моуринью.