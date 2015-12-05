Ван Гаал: «Если в «МЮ» будут проблемы с химией, уйду из клуба»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал, что именно может заставить его покинуть команду.

«На мой взгляд, самое главное в любой команде — это химия между игроками и персоналом. Это — основа. Я буду работать до тех пор, пока буду чувствовать, что в клубе все в порядке с химией. Как только я пойму, что она испортилась, я тут же уйду, как уже неоднократно делал по ходу карьеры. Я могу работать только в том случае, если отношения в клубе находятся на хорошем уровне», — констатировал ван Гаал.