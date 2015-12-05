Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Ван Гаал: «Если в «МЮ» будут проблемы с химией, уйду из клуба»

    Ван Гаал: «Если в «МЮ» будут проблемы с химией, уйду из клуба»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал, что именно может заставить его покинуть команду.

    «На мой взгляд, самое главное в любой команде — это химия между игроками и персоналом. Это — основа. Я буду работать до тех пор, пока буду чувствовать, что в клубе все в порядке с химией. Как только я пойму, что она испортилась, я тут же уйду, как уже неоднократно делал по ходу карьеры. Я могу работать только в том случае, если отношения в клубе находятся на хорошем уровне», — констатировал ван Гаал.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2015 10:52
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ManUtd-Volgograd
    1449308696
    Какая химия? Что за чушь он несет?
    Ответить
    roman1303
    1449310723
    свалил бы что-ли и приглашать надо было клоппа
    Ответить
    anri1703
    1449311692
    ??????????????
    Ответить
    Loko_Roma
    1449323997
    У Старого крыша уже поехала
    Ответить
    ologreds
    1694996658
    numo450949
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+