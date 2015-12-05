Бубнов: «Способность аутсайдера «Анжи» обыгрывать московские команды объясняется ростом уровня чемпионата»

Известный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Анжи» над московским «Динамо» (2:1).

«Анжи» поразительным образом третий раз из четырех выиграл в Москве. Девять очков из пятнадцати, то есть 60 процентов, махачкалинцы набрали в столице. Этому феномену вряд ли есть одно объяснение. Где-то имела место недооценка со стороны соперника, где-то «Анжи» удалось проявить свои лучшие качества. Так или иначе, дагестанский клуб покинул, наконец, последнюю строчку в таблице.

Борьба в ее нижней половине ожидается по весне едва ли уступающей по накалу верхней. Среди команд, которые могут оказаться в зоне переходных матчей или даже прямого вылета, неожиданно оказались давешние претенденты на еврокубки: «Динамо», «Рубин», «Кубань». Такая конкуренция (к примеру, способность аутсайдера «Анжи» обыгрывать три московские команды из четырех) объясняется ростом среднего уровня чемпионата, который в этом сезоне стал более зрелищным и непредсказуемым», — заключил Бубнов.