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    • Бубнов: «Способность аутсайдера «Анжи» обыгрывать московские команды объясняется ростом уровня чемпионата»

    Бубнов: «Способность аутсайдера «Анжи» обыгрывать московские команды объясняется ростом уровня чемпионата»

    Известный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Анжи» над московским «Динамо» (2:1).

    «Анжи» поразительным образом третий раз из четырех выиграл в Москве. Девять очков из пятнадцати, то есть 60 процентов, махачкалинцы набрали в столице. Этому феномену вряд ли есть одно объяснение. Где-то имела место недооценка со стороны соперника, где-то «Анжи» удалось проявить свои лучшие качества. Так или иначе, дагестанский клуб покинул, наконец, последнюю строчку в таблице.

    Борьба в ее нижней половине ожидается по весне едва ли уступающей по накалу верхней. Среди команд, которые могут оказаться в зоне переходных матчей или даже прямого вылета, неожиданно оказались давешние претенденты на еврокубки: «Динамо», «Рубин», «Кубань». Такая конкуренция (к примеру, способность аутсайдера «Анжи» обыгрывать три московские команды из четырех) объясняется ростом среднего уровня чемпионата, который в этом сезоне стал более зрелищным и непредсказуемым», — заключил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    05.12.2015 09:37
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    Комментарии (3)
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    LOKO 4ever
    1449304178
    Наоборот,деградация "топ" клубов РПЛ. Ну + еще недооценка и игры на несколько фронтов. После отдыха,думаю,все будет по другому.
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    ologreds
    1694996658
    numo450931
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