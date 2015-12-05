Никифоров: «Не вижу лучшей кандидатуры, чем Аленичев»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Никифоров считает, что Дмитрий Аленичев выполняет хорошую работу на посту главного тренера красно-белых.

«Не нужно торопиться с выводами о «Спартаке» и его результатах. Не думаю, что команда сейчас в каком-то кризисе. У Дмитрия Аленичева есть определенная выполнимая задача. Велись разговоры о том, что состав будет обновляться и усиливаться. Это значит, что идет процесс восстановления команды, которую тренер видит по-своему. «Спартак» борется, располагается наверху в турнирной таблице, поэтому я не вижу лучшей кандидатуры, чем Аленичев.



По Зе Луишу тоже рано что-то говорить. Ему нужно время для адаптации. Он играл в Португалии, а это совсем другой чемпионат. Там теплая погода, а в России, наоборот, холода. Сейчас будет зимний перерыв, потом сборы с командой. Футболист проведет их с тренерским штабом и своими партнерами. Там будет все видно и понятно. Главное – доверие к тренеру от Леонида Федуна, а самому Аленичеву нужно доверять своим игрокам», — заключил Никифоров.