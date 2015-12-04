Аленичев: «У нас было много возможностей, а вы говорите, что мы отскочили»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопросы журналистов после матча 18-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

– Очень доволен, что взяли три очка, которые были необходимы. Игра складывалась тяжело, «Крыльям» хотелось перед отпуском хлопнуть дверью. Понимаю разочарование тренеров «Крыльев Советов», которые, как и в Самаре, остались недовольны судейством. Моменты пока не видел, не хочу обсуждать.

Считаю, что мы провели очень хорошую работу. После обидной очковой потери в Казани мне удалось донести до ребят, что такие потери неизбежны. Ребята очень серьезно настроились, доволен самоотдачей.

Да, качество игры оставляет желать лучшего. Но я на установке, которая была самой короткой за все время и длилась полторы минуты, сказал: «Главное сегодня – три очка, а качеством игры займемся после отпуска».

– «Спартак» отскочил?

– Почему мы отскочили? У «Крыльев Советов» было много моментов? Вспомните. У нас было много возможностей, а вы говорите, что мы отскочили.

– Как вам игра Ивелина Попова, который допустил много обрезов?

– Он ошибался, как и некоторые другие футболисты. Ивелин уже доказывал, что игрок он сильный. Но сегодня он сыграл не на своем максимуме, надо признать, – говорит Аленичев.