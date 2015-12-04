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    • Аленичев: «У нас было много возможностей, а вы говорите, что мы отскочили»

    Аленичев: «У нас было много возможностей, а вы говорите, что мы отскочили»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопросы журналистов после матча 18-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

    – Очень доволен, что взяли три очка, которые были необходимы. Игра складывалась тяжело, «Крыльям» хотелось перед отпуском хлопнуть дверью. Понимаю разочарование тренеров «Крыльев Советов», которые, как и в Самаре, остались недовольны судейством. Моменты пока не видел, не хочу обсуждать.

    Считаю, что мы провели очень хорошую работу. После обидной очковой потери в Казани мне удалось донести до ребят, что такие потери неизбежны. Ребята очень серьезно настроились, доволен самоотдачей.

    Да, качество игры оставляет желать лучшего. Но я на установке, которая была самой короткой за все время и длилась полторы минуты, сказал: «Главное сегодня – три очка, а качеством игры займемся после отпуска».

    – «Спартак» отскочил?

    – Почему мы отскочили? У «Крыльев Советов» было много моментов? Вспомните. У нас было много возможностей, а вы говорите, что мы отскочили.

    – Как вам игра Ивелина Попова, который допустил много обрезов?

    – Он ошибался, как и некоторые другие футболисты. Ивелин уже доказывал, что игрок он сильный. Но сегодня он сыграл не на своем максимуме, надо признать, – говорит Аленичев.

    Источник: Sports.ru

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    04.12.2015 23:22
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    Комментарии (9)
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    Сармат Ростов
    1449260703
    Дима, не комментируй больше эту игру, сохрани хоть какое-то к себе уважение!!!
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    Frozzen
    1449265464
    Спартак выше питерских,когда еще такое будет)
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    vladimir-7
    1449296419
    Конечно отскочили. 89 минут без голов, да и с забитым повезло.
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    vladimir-7
    1449296667
    Сам себя не похвалишь, как обо.ранный сидишь.
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    ologreds
    1694996660
    numo450902
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