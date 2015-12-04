Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Аленичев: «Рассчитывали на попадание в тройку по итогам первой части чемпионата»

    Аленичев: «Рассчитывали на попадание в тройку по итогам первой части чемпионата»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу в матче 18-го тура РФПЛ над «Крыльями Советов» (1:0).

    «Самое главное сегодня – результат. Я сказал ребятам, что нужно взять три очка. Предполагал, что игра будет тяжелой. «Крылья» уже обыграли на выезде «Зенит» и ЦСКА. Мы предполагали, что в заключительной игре соперник приложит все силы, это и произошло. Как я уже сказал, самое главное, что мы взяли три очка. По владению мячом соперник во втором тайме имел довольно ощутимое преимущество, но что толку, если они при этом не забили? Можно владеть преимуществом и 90 процентов, но если ты не забиваешь… Я понимаю раздосадованность тренера «Крыльев», но считаю, что у «Крыльев» не было моментов, кроме одного. А у нас тот же Промес выходил один на один и мог забить», – говорит Аленичев.

    Также наставник подвел итоги первой части сезона.

    «Хочется всегда большего. В какой-то степени в глубине души мы рассчитывали на большее, на попадание в тройку по итогам этой части чемпионата. Надо переосмыслить произошедшее, нашу игру. Надо провести оставшиеся игры на более высоком и стабильном уровне. Перед сезоном была поставлена задача – попасть в Лигу Европы, попасть в четверку. Пока справляемся. Но в любом случае такой команде, как «Спартак», этого мало. Нам по силам создать конкуренцию командам, которые выше нас в таблице».

    Источник: «НТВ-Плюс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2015 21:50
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VVM1964
    1449256003
    ПОКА ЭТО ВРЯД ЛИ . ПОСМОТРИМ НА ТРАНСФЕР ЗИМОЙ .
    Ответить
    mgordeev
    1449257142
    Без тренера? Не, на тройку надеяться при этой бездарности не стоит.
    Ответить
    Сармат Ростов
    1449259772
    Ахинея. Не хочу поздравлять Спартак с победой. Остаюсь при своём мнении:оставить Промеса и Реброва, остальных - в секонд-хенд!!! И Аленичев таким же становится, радуется дерьмовый победе над значительно слабым соперником...
    Ответить
    ologreds
    1694996662
    numo450894
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+