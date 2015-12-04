Аленичев: «Рассчитывали на попадание в тройку по итогам первой части чемпионата»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу в матче 18-го тура РФПЛ над «Крыльями Советов» (1:0).

«Самое главное сегодня – результат. Я сказал ребятам, что нужно взять три очка. Предполагал, что игра будет тяжелой. «Крылья» уже обыграли на выезде «Зенит» и ЦСКА. Мы предполагали, что в заключительной игре соперник приложит все силы, это и произошло. Как я уже сказал, самое главное, что мы взяли три очка. По владению мячом соперник во втором тайме имел довольно ощутимое преимущество, но что толку, если они при этом не забили? Можно владеть преимуществом и 90 процентов, но если ты не забиваешь… Я понимаю раздосадованность тренера «Крыльев», но считаю, что у «Крыльев» не было моментов, кроме одного. А у нас тот же Промес выходил один на один и мог забить», – говорит Аленичев.

Также наставник подвел итоги первой части сезона.

«Хочется всегда большего. В какой-то степени в глубине души мы рассчитывали на большее, на попадание в тройку по итогам этой части чемпионата. Надо переосмыслить произошедшее, нашу игру. Надо провести оставшиеся игры на более высоком и стабильном уровне. Перед сезоном была поставлена задача – попасть в Лигу Европы, попасть в четверку. Пока справляемся. Но в любом случае такой команде, как «Спартак», этого мало. Нам по силам создать конкуренцию командам, которые выше нас в таблице».