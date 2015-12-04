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    • Директор «Мордовии»: «Есть претензии к тренерскому штабу и футболистам»

    Директор «Мордовии»: «Есть претензии к тренерскому штабу и футболистам»

    Директор «Мордовии» Владимир Бибиков подвел итог первой части сезона.

    «Претензии к тренерскому штабу во главе с Гордеевым есть, ведь команда в зоне вылета. Сейчас мы просто анализируем эту ситуацию, поэтому я не готов говорить, что в итоге будет. Идет оценка деятельности команды в главе с Гордеевым в первой части чемпионата, поэтому нужно все взвесить прежде, чем что-то менять. Есть претензии и к футболистам, и к тренеру, и к организации. Нужно все это устранять, и если нам это удастся, то результат не заставит себя долго ждать. Когда пройдет весь анализ, я не могу точно сказать, потому что мы только в четверг провели последний матч с «Тереком». Нужно подходить к решению вопросов спокойно и взвешенно, время есть», – говорит Бибиков.

    Директор оценил выступление команды в осенней части сезона как неудовлетворительное.

    «Естественно, занимаемое место не устраивает. Общий итог выступления неудовлетворительный. Были 2-3 матча, где мы сыграли ниже положенного уровня, а в остальных мы выглядели достойно, но определенные ошибки допустили и не добились положительного результата. Если мы их устраним, то результат будет улучшаться».

    Источник: Р-Спорт

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    04.12.2015 20:19
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    Комментарии (3)
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    fakel-vrn
    1449252510
    Думать надо было головой а не задницей, когда Семина убирал
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    nik.
    1449253108
    Всем боллельщикам Добрый вечер.Руководство Мордовии видимо считает что если постоянно менять тренеров то от этого будет лучше?Известный Украинский тренер Герман Зонин сказал по этому поводу: Только только тренер соберет команду игроки начинают понимать друг друга на поле а его снимают...За что? За проигрыши?Так ведь проигрыши неизбежны в современном футболе.Одиннадцать собранных на поле игроков это еще не команда.Командой они станут через некоторое время.Может он прав?
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    ologreds
    1694996662
    numo450887
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