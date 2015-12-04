Директор «Мордовии»: «Есть претензии к тренерскому штабу и футболистам»

Директор «Мордовии» Владимир Бибиков подвел итог первой части сезона.

«Претензии к тренерскому штабу во главе с Гордеевым есть, ведь команда в зоне вылета. Сейчас мы просто анализируем эту ситуацию, поэтому я не готов говорить, что в итоге будет. Идет оценка деятельности команды в главе с Гордеевым в первой части чемпионата, поэтому нужно все взвесить прежде, чем что-то менять. Есть претензии и к футболистам, и к тренеру, и к организации. Нужно все это устранять, и если нам это удастся, то результат не заставит себя долго ждать. Когда пройдет весь анализ, я не могу точно сказать, потому что мы только в четверг провели последний матч с «Тереком». Нужно подходить к решению вопросов спокойно и взвешенно, время есть», – говорит Бибиков.

Директор оценил выступление команды в осенней части сезона как неудовлетворительное.

«Естественно, занимаемое место не устраивает. Общий итог выступления неудовлетворительный. Были 2-3 матча, где мы сыграли ниже положенного уровня, а в остальных мы выглядели достойно, но определенные ошибки допустили и не добились положительного результата. Если мы их устраним, то результат будет улучшаться».