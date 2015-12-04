«Динамо» – «Анжи». Составы команд

Стали известны составы, в которых начнут свой матч «Динамо» и «Анжи» в рамках 18-го тура чемпионата России.

«Динамо»: : Габулов, Козлов, Дьяков, Губочан, Жирков, Катрич, Зобнин, Соснин, Кузьмин, Ташаев, Погребняк.

Запасные: Шунин, Живоглядов, Ионов, Левин, Морозов, Лещук, Каляшин, Тобольский, Терехов.

«Анжи»: Помазан, Агаларов, Гаджибеков, Тагирбеков, Жиров, Тигиев, Мкртчян, Эбесилио, Хадарцев, Максимов, Абдулавов.

Запасные: Песьяков, Дженетов, Лазич, Зотов, Ещенко, Гасанов, Аруна, Амаду, Леонардо, Сердеров, Боли, Алмейда.