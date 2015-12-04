«Спартак» – «Крылья Советов». Составы команд

Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».
«Спартак»: Ребров, Паршивлюк, Кутепов, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Зотов, Ромуло, Попов, Промес, Зе Луиш.
Запасные: Митрюшкин, К. Комбаров, Гранат, Таски, Широков, Тимофеев, Леонтьев, Зуев, Озбилиз, Бакаев, Давыдов, Мовсисян.
«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Бурлак, Надсон, Концедалов, Цаллагов, Померко, Симайс, Чочиев, Молло, Яхович.
Запасные: Конюхов, Драгун, Габулов, Садик, Бато, Ахиссан, Каналес, Родич, Божин, Лобанцев,