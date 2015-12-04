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    «Динамо» могут запретить регистрацию новых игроков

    «Динамо» могут подвергнуть неснимаемому запрету на регистрацию новых футболистов в ближайшее трансферное окно. Такое решение может быть вынесено сегодня палатой по разрешению споров Российского футбольного союза.

    Подобное наказание «Динамо» понесет за неисполнение предписания палаты от 10-го сентября, согласно которому клуб обязан погасить все долги.

    Неснимаемый запрет состоит в том, что клуб не будет иметь права на регистрацию новых игроков в трасферный период даже несмотря на оперативное погашение всех задолженностей.

    Источник: Газета.ру

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    04.12.2015 17:58
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    Комментарии (3)
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    Дима1960
    1449251047
    Так не правильно-погасил имеешь право,иначе не честно.
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    18JG
    1449263786
    "Динамо" так в ФНЛ отправится.
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    ologreds
    1694996662
    numo450872
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