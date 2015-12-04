«Динамо» могут запретить регистрацию новых игроков

«Динамо» могут подвергнуть неснимаемому запрету на регистрацию новых футболистов в ближайшее трансферное окно. Такое решение может быть вынесено сегодня палатой по разрешению споров Российского футбольного союза.

Подобное наказание «Динамо» понесет за неисполнение предписания палаты от 10-го сентября, согласно которому клуб обязан погасить все долги.

Неснимаемый запрет состоит в том, что клуб не будет иметь права на регистрацию новых игроков в трасферный период даже несмотря на оперативное погашение всех задолженностей.