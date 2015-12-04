«Краснодар» не против расстаться с Ари нынешней зимой

«Краснодар» может расстаться с форвардом Ари в период ближайшего трансферного окна. По мнению «быков», бразилец ставит слишком высокие запросы касательно нового контракта, которые краснодарский клуб принимать категорически не желает. Поэтому, «Краснодар» не против отпустить Ари в другой клуб за адекватную сумму, чтобы игрок не ушел бесплатно по истечении действующего соглашения, которое заканчивается летом следующего года.

Велика вероятность того, что игрок продолжит карьеру в одном из клубов Китая. Контракт Ари с «Краснодаром» заканчивается летом 2016 года.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Ари сыграл 14 поединков, записав в свой актив пять забитых мячей и три голевых передачи.