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    «Краснодар» не против расстаться с Ари нынешней зимой

    «Краснодар» может расстаться с форвардом Ари в период ближайшего трансферного окна. По мнению «быков», бразилец ставит слишком высокие запросы касательно нового контракта, которые краснодарский клуб принимать категорически не желает. Поэтому, «Краснодар» не против отпустить Ари в другой клуб за адекватную сумму, чтобы игрок не ушел бесплатно по истечении действующего соглашения, которое заканчивается летом следующего года.

    Велика вероятность того, что игрок продолжит карьеру в одном из клубов Китая. Контракт Ари с «Краснодаром» заканчивается летом 2016 года.

    В текущем розыгрыше Премьер-лиги Ари сыграл 14 поединков, записав в свой актив пять забитых мячей и три голевых передачи.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.12.2015 17:27
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    Комментарии (2)
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    VVM1964
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    ИСТОРИЯ СПАРТАК ПРОДОЛЖАЕТСЯ .
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