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    Боккетти: «Больше жизни хочу выиграть чемпионат России»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти заявил, что самой главной целью в его жизни является победа в чемпионате России.

    «У «Спартака» самые лучшие болельщики, с этим трудно поспорить. Где бы мы ни играли, наших поклонников всегда больше, ощущение, что мы всегда играем дома. Мы просто должны сделать все для них, потому что они очень ждут чемпионства. И я больше жизни хочу выиграть чемпионат России. Уверен, что наши фанаты сделают самый красивый перфоманс по такому случаю. Будем стремиться к этому», – сказал Боккетти.

    Напомним, красно-белые после 17-ти туров занимают шестую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на 10 очков. Сегодня «Спартак» на своем поле примет «Крылья Советов» в поединке 18-го тура РФПЛ. Начало матча запланировано на 19:00 (Мск).

    Источник: Фратрия

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    04.12.2015 15:30
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    makovei
    1449232939
    слова хороши! парни пора бы и на деле..
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    CSKA-39-
    1449233487
    Мы и Зенит тебя не купим, и не проси! А по другому никак. прости!
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    PNZ1985
    1449234690
    молодэц! ээ.. вначале Крылья обыграйте! потом ЙСКА 2 марта..
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    С-Пб on-line
    1449235041
    Только не в свинарнике
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    APchelov
    1449246466
    А он что, ни во что жизнь свою не ценит? Во сказанул
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    ologreds
    1694996663
    numo450862
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