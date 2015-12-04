Боккетти: «Больше жизни хочу выиграть чемпионат России»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти заявил, что самой главной целью в его жизни является победа в чемпионате России.

«У «Спартака» самые лучшие болельщики, с этим трудно поспорить. Где бы мы ни играли, наших поклонников всегда больше, ощущение, что мы всегда играем дома. Мы просто должны сделать все для них, потому что они очень ждут чемпионства. И я больше жизни хочу выиграть чемпионат России. Уверен, что наши фанаты сделают самый красивый перфоманс по такому случаю. Будем стремиться к этому», – сказал Боккетти.

Напомним, красно-белые после 17-ти туров занимают шестую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на 10 очков. Сегодня «Спартак» на своем поле примет «Крылья Советов» в поединке 18-го тура РФПЛ. Начало матча запланировано на 19:00 (Мск).