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    Мини-футбол. «Синара» крупно обыграла «Дину»

    Екатеринбургская «Синара» без особых проблем на своем паркете столичную «Дину» в рамках первого матча 12-го тура Суперлиги. Дублем отметился Фахрутдинов. «Газпром-ЮГРА» раздавала на выезде «Ухту», отправив в ворота соперника 10 мячей.

    Чемпионат России. Суперлига. 12-й тур. Первые матчи

    Новая генерация (Сыктывкар) – Сибиряк (Новосибирск) – 2:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кейруш, 25. 1:1 – Тимощенков, 30. 2:1 – Мариньо, 33. 2:2 – Покотыло, 50. 2:3 – Кудзиев, 50.

    Синара (Екатеринбург) – Дина (Москва) – 6:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Герасимов, 7. 2:0 – Шистеров, 19 (с пенальти, 10м). 3:0 – Фахрутдинов, 33. 4:0 – Власов, 35. 5:0 – Аширов, 42. 5:1 – Заболонков, 43. 5:2 – Эскердинья, 43. 6:2 – Фахрутдинов, 48.

    Норильский никель (Норильск) – Прогресс (Глазов) – 5:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Руженцев, 14. 1:1 – Давыдов, 18. 1:2 – Толстов, 29. 2:2 – Сытин, 36. 3:2 – Сытин, 43.

    Тюмень – Динамо (Московская область) – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сирило, 18. 1:1 – Лобков, 26. 2:1 – Батырев, 47. 2:2 – Фукин, 50.

    Ухта – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 4:10 (2:6)

    Голы: 0:1 – Эдер Лима, 2. 0:2 – Эдер Лима, 3. 0:3 – Давыдов, 10. 0:4 – Асадов, 15. 0:5 – Асадов, 16. 1:5 – Дунец, 16. 1:6 – Марсенио, 19. 2:6 – Костюков, 22. 3:6 – Сивец, 33. 3:7 – Марсенио, 36. 3:8 – Марсенио, 36. 4:8 – Сивец, 46. 4:9 – Кузьминых, 47 (в свои ворота). 4:10 – Афанасьев, 49.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2015 11:36
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