«Динамо» – «Анжи». Онлайн-трансляция

В матче 18-го тура российской Премьер-лиги будут встречаться «Динамо» и «Анжи». Оба клуба переживают не самые лучшие свои времена, но это не значит, что нас ждет неинтересный футбол.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Анжи». Комментатор – Александр Плеханов. Начало в 19:00, не пропустите!