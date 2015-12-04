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    Исмаили: «Лидерство дает нам уверенность»

    Защитник «Шахтера» Исмаили отметился голом в матче с «Карпатами». Этот успех он посвятил жене и своему маленькому сыну.

    «Конечно, основная моя функция – это оборона, но Мистер всегда просит нас, чтобы мы выходили вперед и помогали атаке. Очень счастлив, что мне удается забить в недавних матчах и помочь победить своей команде. Свой гол посвящаю жене и маленькому сыну Педро. Хочу также отметить, что сегодня ключевым футболистом был Эдуардо, его выход на поле многое изменил. Он всегда помогает команде.

    То, что на перерыв в чемпионате Украины уходим лидерами, дает нам большую уверенность, особенно учитывая то, что в прошлом сезоне мы не завоевали золотые медали. Надеюсь, в конце второй части турнира мы также будем в лидерах и станем чемпионами», – заявил Исмаили.

    Напомним, что «Шахтер» обыграл «Карпаты» со счетом 3:0.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    04.12.2015 07:28
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