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    • США обвинили 16 функционеров ФИФА в коррупции, еще восемь обвиняемых признали себя виновными

    США обвинили 16 функционеров ФИФА в коррупции, еще восемь обвиняемых признали себя виновными

    Генеральный прокурор США Лоретта Линч рассказала об обвинительном заключении против бывших и действующих функционеров ФИФА.

    «Большое жюри в Бруклине вынесло обвинительное заключение по 92 пунктам, которое включает обвинения против 16 новых обвиняемых, все они – нынешние или бывшие футбольные функционеры. В их числе действующие президенты футбольных федераций ФИФА – КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ. Каждый из 16 подозреваемых обвиняется в вымогательстве и других преступлениях. Сегодня я могу сообщить, что еще восемь обвиняемых согласились признать себя виновными в участии в коррупционных схемах. Пятеро из них не были названы в первоначальном обвинительном заключении», – заявила Линч.

    Источник: Eurosport.ru

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    04.12.2015 00:02
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